Cumhurbaşkanlığı'ndan Yalanlama: Suçluların Türkiye'ye Gönderildiği İddiası Dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa'dan Türkiye'ye Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçluların gönderildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, Türkiye'nin bu tür bir uygulamaya sahip olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçluların Avrupa'dan uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor" iddiasının tamamen dezenformasyon olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iadesi, mümkün değildir. Türkiye yalnızca kendi vatandaşlarına ilişkin işlemleri, uluslararası hukuk çerçevesinde ve gerekli inceleme-itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra bireysel düzeyde yürütmektedir. Üçüncü ülke vatandaşlarının toplu veya bireysel şekilde Türkiye'ye gönderilmesi söz konusu değildir. Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması, kaynağı belirsiz bu tür dezenformasyonlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
