Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi Güncel Haberler CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'nın bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi, halka açık gerçekleştirildi. CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı'nın bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi, halka açık gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Gösteri kapsamında mehteran takımı kahramanlık türküleri ve sevilen marşlardan oluşan eserleri seslendirdi. Mehteran takımını takip eden askeri bando, TSK'nın sevilen marşlarını çaldı. Ardından da nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Muhafız Alayı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.