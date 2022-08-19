Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi Güncel Haberler Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisiCUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Askeri bando takımı TSK'nın sevilen marşlarını enstrümanlarla seslendirdi. Ardından nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi. Görüntü dökümü: - Bando konseri - Nöbet değişimi - Genel ve detay Haber: ANKARA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Muhafız Alayı Güncel Haberler

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