Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisiCUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan konser ve nöbet değişim gösterisi
CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Askeri bando takımı TSK'nın sevilen marşlarını enstrümanlarla seslendirdi. Ardından nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.
Görüntü dökümü:
- Bando konseri
- Nöbet değişimi
- Genel ve detay
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel