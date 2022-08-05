Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi (2)
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi Mehteranın "Bil Oğlum" adlı eseriseslendirmesi Mehteranın "Bu Bayrak" adlı eseri seslendirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi
Mehteranın "Bil Oğlum" adlı eseriseslendirmesi
Mehteranın "Bu Bayrak" adlı eseri seslendirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi. (2)
AA / Mesut Tankulu - Güncel