Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi (2) - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi (2)

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi Mehteranın "Bil Oğlum" adlı eseriseslendirmesi Mehteranın "Bu Bayrak" adlı eseri seslendirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi

Mehteranın "Bil Oğlum" adlı eseriseslendirmesi

Mehteranın "Bu Bayrak" adlı eseri seslendirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi. (2)

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Muhafız Alayı Oğlum Güncel Haberler

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