Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Balkanlar Üzerine Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Birleşik Krallık Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık Balkanlar Özel Temsilcisi Karen Pierce ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Görüşmede, Balkanlar'daki güncel gelişmeleri, bölgedeki barış ve istikrarın devamlılığı için atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği konularına ilişkin görüşlerimizi paylaştık."