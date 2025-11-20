Haberler

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 50. Yıl Konseri

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 50. yıl dönümü nedeniyle '1975'ten 2025'e 50 Yıl' konseri verecek. Törenle başlayacak konser, geçmişte görev almış sanatçılara saygı duruşunda bulunarak ve klasik eserlerle dolu bir program sunarak 23 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 50'nci yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda "1975'ten 2025'e 50 Yıl" başlığıyla konser verecek.

Nevzat Atlığ'ın önderliğinde 15 Kasım 1975'te kurulan koro, 23 Kasım saat 11.30'da vereceği törensel konserle, 50 yıllık tarihinin özetini sahneye taşıyacak.

Konser, koronun kuruluşundan bugüne bünyesinde görev alan ve bugün hayatta olmayan sanatçılara saygı duruşuyla başlayacak.

Yakın geçmişte hayatını kaybeden kurucu şef Nevzat Atlığ'ın konuşma kaydının izlenmesinin ardından sahneye gelecek koronun seslendireceği ilk eser, koro repertuvar arşivinde "1" numarada kayıtlı bulunan Itri'nin Neva Kar'ı olacak. Eseri, koronun bir önceki şefi Fatih Salgar yönetecek.

Koro ile özdeşleşen klasik eserler icra edilecek

Salgar'ın ardından sahneye gelecek şef Mehmet Güntekin, konserin ilk bölümüne, kuruluşundan beri yarım yüzyıldır Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile özdeşleşen klasik eserlerin icrasını yöneterek devam edecek.

Aranın ardından koronun saz ekibi sahne alacak ve koroda daha önce görev yapan saz sanatçıları da sahneye davet edilerek iki saz eseri seslendirilecek.

İkinci bölüm, koro ses ekibinin, geçen yıllarda koro üyesi olan ses sanatçıları ile sahne alması ve Mehmet Güntekin yönetimindeki koronun seslendireceği sözlü eserlerle tamamlanacak.

Konserin bu bölümünde, hayatta bulunmayan koro sanatçılarının fotoğrafları da perdede gözükerek, koronun 1975'teki kuruluşundan bugüne görev almış bütün sanatçılarla tarihi bir sahne oluşturulacak.

Ayrıca programa katılan emektar sanatçılara "50. Yıl" anısına plaket verilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
