Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kütahya Valisi Atandı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Kütahya Valisi Musa Işın oldu. 3 yıldır Kütahya Valiliği görevini yürüten Ali Çelik ise, Hakkari Valiliği vazifesine atandı. Vali Işın, atama kararının ardından sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 57 ile vali ataması gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre Kütahya Valisi Musa Işın oldu. 3 yıldır Kütahya Valiliği görevini yürüten Ali Çelik ise, Hakkari Valiliği vazifesine atandı.

Vali Işın, atama kararının ardandan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Yeni Valiler Kararnamesi ile Kütahya Valiliği'ne atanmış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde, Kütahya için durmaksızın çalışacağız. Allah mahcup etmesin."

Vali Musa Işın'ın önümüzdeki günlerde Kütahya'ya gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA