Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü için başsağlığı mesajları yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'den gelen haberin acısı düştü yüreğimize. Seyitgazi'de devam eden orman yangınında yeşil vatan için canı pahasına mücadele ederken şehit olan kahraman orman işçilerimize ve AKUT çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınının yürekleri yaktığını belirterek, "Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Seyitgazi ilçemizde meydana gelen orman yangınında 5'i orman işçimiz, 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımızı şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de yeşil vatanı korumak için orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan orman emekçilerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm orman camiasına başsağlığı diledi. Göktaş, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin, şehitlerin ailelerine ve yangından etkilenen vatandaşlara destek vermek üzere sahada olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden orman işçileri ve AKUT personelinin acı haberinin yürek dağladığını vurguladı.

Alevlere karşı canları pahasına mücadele ederken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ersoy, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de canları pahasına yeşil vatanı koruyan orman işçilerimizin ve AKUT mensubu kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, orman teşkilatımıza ve AKUT mensuplarına sabır diliyorum. Rabbim, yangınla fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."