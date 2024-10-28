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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.25'de başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Toplantıda, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik terör saldırısı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ile ekonomideki son durumun ele alınması öngörülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Kabine

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