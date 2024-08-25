Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla ışıklandırıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'teki Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

Van Gölü kıyısında yer alan Külliye'nin dışı ve etrafı özel teknikler kullanılan ışık ve lazerlerle aydınlatılıyor.

Binanın dış yüzeyi tamamen kırmızı ışıkla kaplanırken, ana giriş kapısının sağ ve sol bölümlerine ise beyaz ışıkla ay yıldız ve Cumhurbaşkanlığı forsu yansıtılıyor.