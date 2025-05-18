Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti. Bakanlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Galatasaray'ın teknik ekibi, futbolcuları ve taraftarlarına başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon Galatasaray'ı, teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve taraftarı kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray Spor Kulübü'nü, yöneticilerini, teknik heyetini, futbolcularını ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Tebrikler Galatasaray, 2024-2025 sezon şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübümüz, sarı kırmızılı camiamızı ve taraftarlarımızı yürekten kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Galatasaray'ın tüm futbolcularını, yöneticilerini ve taraftarını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak 5'inci yıldızına kavuşan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve taraftarını yürekten kutluyorum. Tebrikler şampiyon." ifadesini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 2024–2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederek, sezon boyunca ortaya koydukları performansla şampiyonluğa ulaşan teknik ekibi, futbolcuları, kulüp yönetimini ve tüm Galatasaray camiasını kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Galatasaray Spor Kulübü'nü, futbolcularını, teknik ekibini, yöneticilerini ve sarı-kırmızılı renklere gönül veren tüm taraftarları tebrik etti.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme

Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Fenerbahçe forması ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar

Fenerbahçeli taraftar Galatasaraylılarla şampiyonluk kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.