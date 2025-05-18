Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon Galatasaray'ı, teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi ve taraftarı kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray Spor Kulübü'nü, yöneticilerini, teknik heyetini, futbolcularını ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ederek, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Tebrikler Galatasaray, 2024-2025 sezon şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübümüz, sarı kırmızılı camiamızı ve taraftarlarımızı yürekten kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Galatasaray'ın tüm futbolcularını, yöneticilerini ve taraftarını kutladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak 5'inci yıldızına kavuşan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve taraftarını yürekten kutluyorum. Tebrikler şampiyon." ifadesini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 2024–2025 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederek, sezon boyunca ortaya koydukları performansla şampiyonluğa ulaşan teknik ekibi, futbolcuları, kulüp yönetimini ve tüm Galatasaray camiasını kutladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Galatasaray Spor Kulübü'nü, futbolcularını, teknik ekibini, yöneticilerini ve sarı-kırmızılı renklere gönül veren tüm taraftarları tebrik etti.