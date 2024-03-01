Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, küresel çapta kariyer fuarları düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, sağlık ve estetik, finans, ticaret, lojistik ve bilişim, savunma sanayisi, tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinde küresel çapta kariyer fuarları düzenleyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversiteli gençlerin istihdam olanaklarına erişebilirliklerinin desteklenmesi ve istihdamda fırsat eşitliği sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2019'dan bu yana "Yetenek Her Yerde" temasıyla Bölgesel Kariyer Fuarları düzenleniyor.

Yüz binlerce üniversite öğrencisi ve mezununu kamu ve özel sektörden işverenlerle bir araya getiren fuarlar bu yıl sırasıyla Erzurum, Kayseri, Edirne, Van, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Denizli, Antalya, Kocaeli ve Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Şubat'taki son fuarın açılış konuşmasını yapan Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, bölgesel kariyer fuarlarının sayısının önümüzdeki yıl artacağını belirtti.

Atay, "Bütün üniversiteler diyorlar ki 'Artık biz kendi kariyer fuarımızı kendimiz yapmak istiyoruz.' Bizim de zaten olmasını istediğimiz şey buydu. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Bütün illerde yapacağız. Bütün iller bunu yapabilir, yapmalı. Bütün üniversiteler de yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu fuarları uluslararası düzeye taşıyacaklarını bildiren Atay, "Önümüzdeki dönemde İzmir'de Uluslararası Sağlık ve Estetik Kariyer Fuarı yapacağız. Bu Orta Asya ve Afrika başta olmak üzere Avrupa dahil dünyanın her tarafından bir araya geleceği bir yer olacak. Aynı zamanda İzmir biliyorsunuz Bergama, sağlığın doğduğu yer." ifadelerini kullandı.

Ticaretin merkezinin İstanbul olduğunu kaydeden Atay, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da önümüzdeki dönemde Uluslararası Finans, Ticaret, Lojistik ve Bilişim Kariyer Fuarı yapacağız. Orta Anadolu'da yine var. Ankara'da Uluslararası Savunma Sanayii Kariyer Fuarı yapacağız. Hepimizi çok yakından ilgilendiren beslenmeyle ilgili de Adana'da Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Kariyer Fuarı yapmayı planlıyoruz. Bunları Cumhurbaşkanlığı olarak koordine ettiğimizde bölgedeki üniversitelerimiz, siz gençlerin birlikte olduğu bu organizasyonlarla çok büyük başarılar elde edeceğimizden hiç kuşkumuz yok. Türkiye, pek çok alanda olduğu gibi dünyanın yetenek üssü olacak."

Taraflar arasında profesyonel iletişim ağı kuruluyor

Türkiye'den ve dünyadan kurum ve kuruluşlar, sektör profesyonelleri, eğitimine devam eden ya da mezun olan gençler dahil olmak üzere ilgili tüm tarafları bir araya getiren kariyer fuarları, başta gençler olmak üzere insan kaynağının ilgili sektörler konusunda bilinçlendirilerek istihdamın artırılmasına, taraflar arasında profesyonel iletişim ağı kurulmasına ve girişimciliğin desteklenmesine katkı sağlıyor.

Kariyer fuarlarına kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odaları, kamu ve genç istihdamında büyük paya sahip KOBİ'ler yoğun katılım gösteriyor.

Fuarlarda kurum ve kuruluşların insan kaynakları yöneticileriyle birebir temas kurma fırsatı yakalayan gençler, iş ve staj mülakatları, örnek olay çalışmaları, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına da katılarak kendilerini iş hayatına hazırlayacak deneyimler kazanıyor.

Kariyer fuarlarının ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmesi planlanıyor.