Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler, altıncı gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler, altıncı gününde devam ediyor.

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla vatandaşlara geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" perspektifi sunuyor.

İnteraktif ve üstün teknolojik deneyim sunan içerikler bugün de çocuk ve gençler tarafından beğeniyle izleniyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan alanda da "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu"nda, Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Dijital içeriklere ilgi çeken ışık gösterileri de eşlik ederken etkinliği izleyenler görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan içeriklerin dev ekranlardan sunulduğu Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da etkinlikler büyük ilgi görüyor.

Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde hayata geçirilen projelerden oluşan "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" de "Türkiye Yüzyılı"na ilişkin farklı bir perspektif sunuyor.

"Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi" Kadıköy'de

Cumhuriyet'in 100. yılına özel video gösterimlerinin yapıldığı "Boğazda 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi", demirlediği Kadıköy'de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Vatandaşlar, yüzer iskeleye kurulan platformdaki 4 büyük ekran aracılığıyla Cumhuriyet'e ilişkin özel içerikleri izleme fırsatı buluyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filminin fragmanı da ekrandan yansıtılıyor.

"Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi", "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanı ve "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" 8 Kasım, "Türkiye Yüzyılı Monolithi" ve "Boğaz'da 100. Yıl Gezici Yüzer İskelesi" ise 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.