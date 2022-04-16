Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Kültürel Diplomasi ve İletişim' Kitabı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından 'Türkiye'nin Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Kültürel Diplomasi ve İletişim' kitabı yayımlandı. Kitabın takdim yazısını kaleme alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bölgesel gücünü tahkim etmek, küresel güç olma hedefini gerçekleştirebilmek için kamu diplomasisi alanında etkin bir politika izlemektedir" dedi.

Kamu diplomasisi literatürüne kültürel diplomasi kapsamında önemli bir katkı sunacak 'Türkiye'nin Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Kültürel Diplomasi ve İletişim' kitabı, teorik ve uygulama boyutuyla kültürel diplomasiyi kültür, akademi, sivil toplum, medya, eğitim, bilim, insani yardım ağları üzerinden ele alıyor. Kitapta, kültürel diplomasi uygulamalarına ilişkin Türkiye'den ve dünyadan örneklere yer veriliyor. Kitabın takdim yazısını kaleme alan Fahrettin Altun, günümüzde değişen uluslararası koşullar, dijitalleşme ve koronavirüs salgının da etkisiyle 21'inci yüzyılda kamu diplomasisi anlayışının hüküm sürdüğünü belirtti. Altun, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği kamu diplomasisi çalışmalarıyla hakkındaki yanlış, eksik ve aksak algıları restore etme çabasına girdiğini aktaran Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın garantörlüğünde Türkiye'nin tüm kamu diplomasisi projeleri ve uygulamalarının ivmelenerek hayata geçirildiğini bildirdi. Altun, "Türkiye'nin manipülasyonla ve dezenformasyonla mücadelesinde kültürel diplomasinin yabancı halkları etkileme gücü ülkemiz adına çok büyük bir fırsattır. Bu doğrultuda devletimiz tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla kültürel diplomasi faaliyetlerini stratejik akılla sürdürmektedir. Uluslararası siyasette kendi tanımlarımızı kendimiz üretiyor, bizi belli kalıplara sokmak isteyenlere karşı, argümanlarımızı tüm iletişim yöntem ve tekniklerini kullanarak yabancı kamuoylarına aktarıyoruz. Bu kapsamda kültürel diplomasi en önemli enstrümanımızdır. Kültürel diplomasi ve yumuşak güç unsurlarımız sayesinde diplomatik anlamda aşamadığımız birtakım duvarları ve engelleri yabancı kamuoylarının kalbine girerek aşıyor, kalıp yargıları yıkıyor ve halklar arasındaki diyaloğu güçlendiriyoruz" dedi