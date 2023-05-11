Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 'Feryat Diyarbakır Anneleri' belgeseli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca TRT işbirliğinde hazırlanan "Feryat Diyarbakır Anneleri Belgeseli"nin ön gösterimi yapıldı.

İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki gösterimde, PKK terör örgütünce kandırılarak kaçırılan çocuklarına kavuşmak için evlat nöbeti tutan anneler ile annelerine kavuşan çocukların yaşadıkları, terör örgütünün gerçek yüzü ve örgütün siyasi destekçilerinin işbirliği anlatıldı.

Yapımcılığını Muhammed Ali Çavuşoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Muhammed Erkam Bülbül'ün yaptığı belgesel, terörden arındırılan Fis Ovası'nı çevreleyen dağlarda, Lice kırsalında ve Diyarbakır'da çekildi.

Uzman röportajları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Rami Kütüphanesinde yapılan belgeselde, çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerin, nöbette onlara eşlik ederek evladının yolunu gözleyen babaların ve terör örgütünün elinden kurtulan ve annelerine kavuşan evlatların açıklamalarına da yer verildi.

Programa katılanlar daha sonra Anadolu Ajansının Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetlerini ve bekleyişlerini konu alan "Zamanın Durduğu An" sergisini gezdi.

Gösterime, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Diyarbakır Anneleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Gel bu hasretlik bitsin, gözyaşım dinsin"

Oğlunun 1 Haziran 2015'de HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ, "Oğlum daha 17 yaşında çocuktu. Hafız olacaktı maalesef onun beynine girip kandırdılar. Benim gözümde hiç büyümedi. Rüyamda hep onun 10 yaşındaki halini görüyorum." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Gel bu hasretlik bitsin, gözyaşım dinsin. Sen teslim olduğunda ben de yeniden dünyaya gelmiş gibi sevineceğim. Pazar günü Anneler Günü, sen de Anneler Günü'nde annene kavuş." dedi.

Kızı Fadime için evlat nöbeti tutan Hatice Levent de kızını çok özlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Askerimiz ve polisimiz sizin de bizim de arkamızda. Allah, Cumhurbaşkanı'mızdan, İçişleri Bakanı'mızdan razı olsun, hep bizim arkamızdalar. O kirli ellerini evlatlarımızdan çeksinler, tüm analar olarak feryadımız yavrularımız için. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ben, seni o mağaralar için doğurmadım, dön geri. Okuyup bana bakacaktı, üniversite 2. sınıfta götürdüler. Benim yavrum o yolların yolcusu değildi."