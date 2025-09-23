Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile Görüştü

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabulünde, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Kanada'nın önemli birer NATO müttefiki olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinde önemli role sahip olduğuna işaret etti.

Bilhassa enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu, bu fırsatları değerlendirmek ve ilişkileri derinleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, gelecek dönemde iş birliğini kuvvetlendirmek için iki ülke arasındaki temasları artırmanın fayda sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesi sağlamak, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz girişini temin etmek için çaba sarf ettiğini, Filistin sorununun çözümü için iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti.

Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i tebrik etti.