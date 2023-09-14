Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşına özel internet sitesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılına özel internet sitesi hazırlandığını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin vücut bulmuş adı olan Cumhuriyet'in, milletin birliği, tarihten aldığı güç, hedeflere olan inanç ve kararlılıkla 100. yılına girdiğini belirtti.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizi her alanda üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilmesi ve 'İstiklalden istikbale' köprüler kurmak adına tüm kurum ve kuruluşlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, ülkemizin dört bir yanında ve yurt dışı temsilciliklerimizde birçok proje ve etkinliği hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız web sitemize http://yuzuncuyil.gov.tr adresinden ulaşılabilir."

Web sitesi, önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyor

Cumhuriyet'in 100.yılına özel web sitesi, kutlamaların koordinasyonuyla görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının etkinlikleri kapsamında hazırlandı.

Web sitesiyle, 100. yıl projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, analizi ve raporlanması aşamalarının tek çatı altında toplanması hedeflendi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "http://yuzuncuyil.gov.tr" adresli sitede, kutlama etkinliklerinin her aşamasında kullanılacak logo ve diğer tasarımların bulunduğu 100. Yıl Kutlamaları Kurumsal Kimliği ile 100.Yıl Marşı ve vizyon projelere de yer verildi.

Tüm etkinlikler, Proje Takip Sisteminde toplandı

Kamu kurum ve kuruluşlarının 100.yıl kutlamaları kapsamındaki proje ve etkinliklerinin Proje Takip Sistemi adı altında toplandığı sitede, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " 'En Büyük Eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı şekilde hazırlıyoruz." ifadelerine vurgu yapıldı.

İnternet sitesinde, "İstiklalden İstikbale", "Maziden Atiye" gibi başlıklarda, Cumhuriyet'in başlangıcından bu yana Türkiye'nin farklı alanlarındaki başarılarına, "Yüzyılın İşini 20 Yıla Sığdırdık" bölümünde ise eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sanayiden teknolojiye birçok alanda son 20 yılda yapılan atılımların videoları yer aldı.