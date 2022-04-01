Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"

ARALIK, IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğinde 6-11 Mayıs'ta Antalya'da "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Aralık ayında dünya çapında uzmanları ve liderleri bir araya getiren zirvenin yan etkinlikleri arasında yer alan ve ilk kez düzenlenen Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, yurt içi ve yurt dışındaki İletişim Fakültesi 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerini ağırlayacak.

Forum, iletişim öğrencilerine mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirme, alanında uzman kişilerle bir araya gelme fırsatı sunacak.

Etkinlikte, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dezenformasyonla mücadele, dijital medya, kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve gazetecilik başta olmak üzere iletişim alanındaki 20'den fazla konu başlığında eğitimler ve atölyeler düzenlenecek. Forumda ayrıca katılımcı öğrencileri iş hayatına hazırlamak amacıyla bir kariyer planlama eğitimi verilecek. Altı gün sürecek program sonunda öğrencilere katılım belgesi sunulacak.

Antalya'da gerçekleştirilecek forumda kültürel etkinlikler de önemli yer tutacak. Program kapsamında katılımcı öğrenciler, Kaleiçi, Yivli Minare, Şehzade Korkut Cami, Yat Limanı, Düden Şelalesi ve Aspendos gibi birçok kültürel noktayı ziyaret etme fırsatı bulacak.

Başvurular 15 Nisan'da son bulacak

Uluslararası Genç İletişimciler Forumu, 10 ülkeden 100 öğrenciyi kabul edecek ve katılımcılar başvuru sonucu belirlenecek.

Foruma başvurular "https://www.stratcomsummit.com/youth" linki üzerinden 15 Nisan'a kadar yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda foruma katılma hakkı kazanan öğrencilerin isimleri 1 Mayıs'ta açıklanacak.

"Genç İletişimcileri forumumuza bekliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz Stratcom Youth Forumu ile yurt içi ve yurt dışından öğrencilerimize stratejik iletişim vizyonunu aktararak, mesleki kariyerlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Genç iletişimcilerimizi forumumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.