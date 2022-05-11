Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Yerel Medya Çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından "Yerel Medya Çalıştayı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, yerel ve ulusal basından temsilciler katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin göçmen politikasının "Sistematik dezenformasyon ve toplumsal mühendislik girişimleri"nin son hedefi olduğunu belirterek, "Devlet ve millet olarak, bu konuda insani ve vicdani değerlerden uzak şekilde kötücül hesaplarla siyasal menfaat devşirme girişimlerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen de milli güvenliğe ve ülke menfaatlerine aykırı yayın yapanlara devlet desteğinin yararsızca dağıtılmasından yana olmadıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, dezenformasyonla başa çıkabilmenin en etkin yolunun medya okur-yazarlığı olduğunu söyledi.

Özhan, Anadolu Ajansının dezenformasyonla daha etkili şekilde başa çıkabilmek için "Doğrulama Editörlüğü" kurduğunu kaydetti.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise Anadolu medyasının milli ve yerli olduğunu vurgulayarak, "Anadolu medyasında mandacı, darbeci olmaz. Son dönemde sosyal medya mecralarında ülkemizle ilgili kara propaganda yapıyorlar. Yerel medya bunlara karşı sigortadır, önemli durum tespiti yapar, bunlara karşı çalışma yapar. Yerel medya bunlara karşı dimdik ayaktadır." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, yerel medyanın gazetecilik okulu olduğunu, Türkiye'nin en başarılı gazetecilerinin yerel medyada yetiştiğini belirtti.