Gazze Paneli: Soykırım ve Uluslararası Tepkiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği " Gazze : İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"nde Gazze'deki soykırımın basındaki yansımaları ve İsrail'e yönelik uluslararası tepkiler değerlendirildi.

TRT World Orta Doğu muhabiri Nizar Sadawi'nin moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, siyasetçi ve avukat Tasmina Ahmed Sheikh, "Blogging Theology" Platformu Kurucusu ve Direktörü Paul Williams ve İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar Başkanı Paula Gil Leyva konuşmacı olarak yer aldı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, yaptığı konuşmada, AA'nın Gazze'de güçlü bir haberci ağına sahip olduğunu ve gelişmeleri uluslararası arenaya tüm çarpıcılığıyla aktardığını anlattı.

Gerçeklerin öğrenilmesi ve insanların yaşadıklarının anlaşılması noktasında habercilerin yaşamsal bir rol oynadığına işaret eden Özhan, İsrail ordusunun basın mensuplarını bu nedenle bilinçli şekilde hedef aldığına dikkati çekti.

Gazze'de AA'nın iki değerli çalışanının İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini anımsatan Özhan, sahada cesur şekilde görevini yapmaya devam eden basın mensuplarının dünyanın gözü kulağı olduğunu söyledi.

Özhan, İsrail yönetiminin kıtlığı bir silah olarak kullanırken yoğun bir propaganda çalışması yürüttüğünün altını çizerek, AA'nın yalnızca gerçeklerin peşinde olduğunu ve bunları en iyi şekilde yansıtmaya devam edeceğini kaydetti.

Özhan, "Anadolu Ajansı olarak, soykırımın kanıtı olabilecek olayları bilincin hafızasına kaydetmeye çalışıyoruz. Bu konuda 'Kanıt' adlı bir kitap derledik." dedi.

AA'nın İsrail ordusunun askeri teçhizatının karşısında, ön saflarda yer aldığını ve Tel Aviv hükümetinin Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ilk kez ortaya koyduğunu vurgulayan Özhan, AA muhabirlerinin Gazze'de olanlara ilişkin kanıtları derlemeye çalıştığını kaydetti.

Özhan, özellikle son dönemde AA muhabirleri tarafından çekilen ve Gazze'de yaşanan açlığı gösteren fotoğrafların manşetlere taşındığına işaret ederek, bu fotoğrafların ve hikayelerin kamuoyundaki etkisine dikkati çekti.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, "Filistin'in ve Gazze halkının galip geleceğine ve bu bölgeye barışın geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Gazze'deki hastanelerin tümü ya tamamen ya da kısmen yıkıldı"

İspanya Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Başkanı Paula Gil Leyva, Aralık 2024'te Gazze'de olduğunu ve her gün İsrail'in bombardımanına şahit olduğunu anlattı.

Leyva, Sınır Tanımayan Doktorların bölgede acil durumlarda müdahale ettiğini dile getirerek, Gazze'de gördüklerinin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini vurguladı.

Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde çalıştıklarını ancak bu hastanenin aşırı yoğun ve kalabalık olduğunu ifade eden Leyva, insanların açlıkla mücadelesinin belgelendiğini kaydetti.

Leyva, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yardım dağıtım bölgelerinden yaralı birçok kişinin hastanelere geldiğini aktararak, tıbbi malzemelerin yetersiz olduğuna da dikkati çekti.

"Gazze'deki hastanelerin tümü ya tamamen ya da kısmen yıkıldı." diye konuşan Leyva, "Bu soykırım, olduğundan daha hızlı ilerliyor. Batı Şeria'yı da unutamayız." dedi.

"Çifte standart görüyoruz"

Siyasetçi ve avukat Tasmina Ahmed Sheikh, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun hazırladığı "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" yönündeki rapora da değinerek, "Birçoğumuz uzun zamandır bunu görüyorduk. Dünya vatandaşlarından kendi gözümüzün sunduğu kanıta inanmamaları isteniyordu." diye konuştu.

Sheikh, siyasi iradenin durumu değiştirebileceğini, uluslararası hukukun bu sebeple var olduğunu vurgulayarak, "Çifte standart görüyoruz. Aslında Müslüman yaşamlarına önem verilmediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İsrail soykırım yapıyor, diğer ülkelerde olduğu gibi ona da yaptırımlar uygulanmalı. Burada uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulanması söz konusu." diyen Sheikh, İsrail'in uluslararası hukuka göre işlenebilecek en ağır suçu işlediğini söyledi.

Sheikh, hukukun üstünlüğünü savunacak ve bu soykırımı sona erdirecek politikacılara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Aksi takdirde gelecekteki savaş suçluları da aynı şeyi yapmaktan caymayacaklar. Çocuklarımıza soykırımın bir daha yaşanmayacağına dair söz verdik." ifadelerini kullandı.

Siyasetçi ve avukat Sheikh, "Cumhurbaşkanınız (Recep Tayyip Erdoğan) dünyanın 5'ten büyük olduğunu söyledi ve evet öyle. Öyle de olmalı. Bu konuda reform yapılmalı." dedi.

"Güvenilirliğini yitiren eski Batı düzeni" yorumu

"Blogging Theology Platformu Kurucusu ve Direktörü Paul Williams da "İsrail'de Eski Ahit'??????in silahlaştırılması gerçek bir sorun." şeklinde konuştu.

Williams, teolojinin, soykırımı, etnik temizliği ve Filistinlilerin Batı Şeria'daki topraklarının gasbedilmesini meşru göstermek için silahlaştırılması ve çarpıtılmasının tartışılması gerektiğini vurguladı.

Şu anda her şeyin değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Williams, "Bu nedenle Müslümanlar, Hristiyanlar ve diğerleri, iyi niyetli insanlar bir araya gelip ittifaklar kurmalı, eğitmeli ve güvenilirliğini yitiren eski Batı düzeni hakkında bize söylenen yalanların ötesine bakmalı." değerlendirmesinde bulundu.