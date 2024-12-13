Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit 24 İstanbul'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "İletişimde Yapay Zeka : Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu (Stratcom Summit 24), İstanbul'da başladı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen forumun açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılış programına, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, akademisyenler, uzmanlar, üniversite öğrencileri ve çok sayıda yerli ile yabancı misafir katıldı.

Forumda yapay zeka konuşulacak

Türkiye'nin en büyük iletişim zirvesi olma özelliğini taşıyan Stratcom Summit 24'te, uluslararası iletişimin öncü isimlerini bir araya getirerek yapay zekayla iletişim alanında yaşanan değişimleri tartışmaya sunulacak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve zorluklar irdelenecek.

Forumda, yapay zekanın iletişimdeki dönüştürücü etkisini merkeze alarak kamu iletişimi, yeni iletişim stratejileri, habercilik, dijital medya ve diplomasi, dezenformasyonla mücadele ve kriz yönetimi, dijital etik ve siber güvenlik gibi pek çok güncel konu ele alınacak.

Stratcom Summit 24'te, 30 ülkenin önde gelen kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, akademi ve düşünce kuruluşlarından 64 yerli ve yabancı uzman, konuşmacı olarak yer alacak. 8 panel, 4 konuşma ve 6 bire bir oturumdan oluşan forum, 3 binden fazla yerli ve yabancı misafiri ağırlayacak.

Forumun ilk gününde, "Ulusal Stratejide Yapay Zeka : Dijital Dönüşüm ve Stratejik", "Yapay Zeka Çağında Dijital Şeffaflık: Veri Güvenliği ile Kamu Yararını Sağlamak", "Uluslararası Stratejik İletişimde Yapay Zeka : Küresel İş Birlikleri ve Yasal Düzenlemeler" ve "Dezenformasyonla Mücadelede Yapay Zeka : Kamu Kurumları için Stratejik Araçlar" başlıklı paneller düzenlenecek.

Bunun yanı sıra forumda, ilk gün 3 ayrı bire bir oturum gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç "Yapay Zeka Çağında Türkiye'nin Ulusal Güvenlik Perspektifi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev "Yapay Zeka ve Stratejik İlerleme: Azerbaycan'ın Geleceği için Bir Vizyon", Filistin Telekomünikasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Abed-Alrazzaq Natsheh de "Dijital Dönüşümü Şekillendirmek: Filistin'in Telekomünikasyon Vizyonu" başlıklı konuşma yapacak.

İkinci gününde ise "Yapay Zeka Destekli Kriz İletişimi: Kamu Güvenliği için Stratejiler", "İletişimde Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik: Güvenliğin Sağlanması", "Yapay Zekanın Gazetecilik Üzerine Etkisi: Deepfake Tehdidi Karşısında Tarafsızlığı ve Doğruluğu Koruyabilme" ile "Yapay Zeka ve İletişim Etiği: Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği Yönetmek" başlıkları altında uzmanlar değerlendirmelerini sunacak.

"Bilgi Çağında Tehditlere Karşı Caydırıcılık ve Savunma: NATO ile Bir Söyleşi", "Yapay Zekanın Nöroteknolojiyi Dönüştürmedeki Rolü", "Sanat Teknolojisinde Yeni Ufuklar", "Yapay Zeka ve Diplomasi: Türkiye'nin Teknoloji Odaklı Gelecek Vizyon Stratejisi", "Kamu İletişiminin Etkinliği için Küresel Stratejiler", "Yapay Zeka ve Dijital Medyanın Gelişimi", "Barışın İnşasında Dijital Diplomasinin Rolü" başlıklı konuşma ve birebir oturumlarda da yapay zekanın dış politika ve iletişim faaliyetlerini devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından nasıl şekillendirdiğine odaklanılacak.

Etkinlik alanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TOBB, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesince stantlar açılırken, özel tasarlanmış yapay zeka deneyim alanları da katılımcılara sunuluyor.