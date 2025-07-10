Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Duran getirildi.

Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunarım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran'ın öz geçmişi

Prof. Dr. Burhanettin Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesinde tamamladı.

Duran'ın Türk dış politikası, ABD, Avrupa, İslamcılık, demokrasi, çatışma bölgeleri ve sivil toplum konuları üzerine çok sayıda kitabı ve makalesi yayımlandı.

Prof. Dr. Duran, SETA Genel Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Duran, "Türkiye's Vision For Its New Century", "Milli Teknoloji Hamlesi", "15 Temmuz Sonrası Türkiye" gibi eserlerin editörlüğünü üstlendi.

Ayrıca yaklaşık 10 yıl Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yayımlanan, TRT, NTV ve A Haber'de programlar yapan Duran, Kriter Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliğini de üstlendi.

Duran, 2024 Mayıs ayından itibaren Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Burhanettin Duran İletişim Başkanı olarak atandı

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