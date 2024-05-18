Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı Sergisi'ni New York'ta düzenledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Sergisi'nde Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımlar ve tarihi-doğal güzellikler sergilendi.
NEW Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde " Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenledi.
Sergi, çok sayıda sanatsever, diplomatik misyonlardan temsilciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.
Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımların özel dijital dev ekranlarda üç boyutlu gösterilerle anlatıldığı sergide, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da yer aldı.
Sergide, Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşan fotoğraflar sergilendi.