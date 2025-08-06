Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı NeXT Sosyal'e Katıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'de yer aldığını duyurdu. Başkanlık, platform üzerinden vatandaşlarla iletişim kurmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Türkiye'nin sosyal platformu NeXT Sosyal'de biz de varız. Yerli ve milli sosyal medya platformumuzdan bizi (https://sosyal.teknofest.app/@iletisim) takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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