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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve bu tür dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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