Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Trakya Kariyer Fuarı hakkında fikir alışverişi yapıldı ve Trakya Üniversitesi faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Trakya Üniversitesi Rektörü ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette 27-28 Aralık tarihlerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğine düzenlenecek olan Trakya Kariyer Fuarı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Trakya Kariyer Fuarı'na ikinci kez ev sahipliğini yapacaklarını ve Türkiye'nin önde gelen firmalarını ağırlayacaklarını belirtti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayan Tabakoğlu, Arar'a Trakya Üniversitesi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.