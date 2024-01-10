Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Arar, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflardan seçim yaparak oylama gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.
Arar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden "Aytuğ Can Sencar'in "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Arar, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçti.
Arar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında", "Haber" kategorisinde ise Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğraflarına oy verdi.