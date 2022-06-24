Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Buenos Aires'te 'BM Güvenlik Konseyi Reformu' başlıklı panel düzenledi

BUENOS Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" başlıklı panel düzenlendi.

Duhau Sarayı-Park Hyatt Buenos Aires Otel'de düzenlenen panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Oğuz Güner, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Moderatörlüğünü SETA Vakfı Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın üstlendiği panelde, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ece Baban, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) Genel Sekreteri Büyükelçi Ricardo Lagorio, CARI Uluslararası Organizasyonlar Komitesi Direktörü Raul Ricardes ve Buenos Aires Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Julio Burdman tarafından BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) küresel sorunlarla mücadelede yetersizliği ve buna yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Panelde, BMGK'nin dünyada son dönemlerde baş gösteren sıkıntılara çözüm bulma konusunda etkisizliğinin yanı sıra BMGK daimi üyelerinin sıkıntının bir tarafı olduğu takdirde bunun çözümünün son derece güçleştiği, BMGK ile BM'nin sisteminin dünyanın mevcut durumu karşısında reformlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Doç. Dr. Kanat, bölgesel sorunların dünyaya yayılmasına Ukrayna savaşından örnek vererek "Küresel problemlere küresel çözümler bulmak artık bir seçim değil ihtiyaç haline geldi. Teröre karşı küresel mücadele, küresel iklim değişikliği, küresel salgın, şimdi de bir küresel savaşın ortasında, salgının sonunda küresel tedarik zinciri, yiyecek ve enerji krizi konuşuyoruz. Küresel iş birliği, girişim olmaksızın bu problemleri çözmek gerçekten çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

"Sıradan insanlar BM'nin veya IMF'nin veya Dünya Bankasının varlığı ile ilgili hiçbir farklılık görmüyor"

CARI Genel Sekreteri Büyükelçi Lagorio, BM Şartı Önsözü olan "Biz insanlar" ibaresine değinerek, BM'de yapılması gereken reformların savaş ve silahlı çatışmalardan zarar görmüş kişiler göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Lagorio, "Sıradan insanlar BM'nin veya IMF'nin veya Dünya Bankasının varlığıyla ilgili hiçbir farklılık görmüyor. Bu imajı değiştirmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönemin ideal olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki kriz var, yumuşak güç ve sert güç krizi yüzleşmemiz gereken bu dünyayı yansıtıyor. Bu 21. yüzyıl, ya uluslararası hukuk tüzüğü ilkelerine saygı duymadan, sert güç etrafında veya çok kutupluluğun iş birliği içinde yumuşak güç etrafında düzene girecek." dedi.

Türkiye'nin sorumluluk alarak zorluklara cevap verdiğini belirten Lagorio, "Kendi ulusal çıkarlarımızın ötesinde küresel bir yönetim sistemine ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun değerlerine ulaşmayan hiçbir ulusal çıkar sürdürülebilir değildir. Aksi takdirde sürekli uluslar kendi aralarında bir yarışa girmiş olacak." diye konuştu.

Lagorio, çok kutupluluğun önemine dikkati çekip, uluslararası barış ve güvenlik kavramlarının yeniden yazılması gerekliliğine değindi.

"BMGK'nın reforme edilmesi uzun süredir gündemde olan bir konu"

Doç. Dr. Baban, BMGK'nin uluslararası güvenliği sağlama ve koruma görevi olduğunu anımsatarak, bugün karşı karşıya kalınan problemlerin 1920'lerdekinden çok daha farklı boyutta olduğuna dikkati çekti.

Baban şunları kaydetti:

"Küresel teknoloji, küresel ısınma, siber savaşlar, kaynakların azalması, düzensiz göç konuları, göç dalgaları, nüfus politikaları, hibrit savaşlar, özellikle bölgesel güvenlik anlamında önemli sorunlar doğuruyor. Bu nedenler ışığında, BMGK'nin reforme edilmesi uzun süredir gündemde olan bir konu."

BMGK'nin 5 daimi üyesinin de uluslararası çapta eşitsizliğe neden olduğunu belirten Baban, "Bu kadar önemli bir kuruluşta, 5 daimi üyenin veto hakkı, amaçlanan barışçıl ortamın sağlanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etki yaratmaktadır." dedi.

"Uluslararası düzen açık bir bozulma sürecindedir"

CARI Uluslararası Organizasyonlar Komitesi Direktörü Raul Ricardes, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan düzenin dağıldığını belirterek "Uluslararası düzen, uluslararası eylemlerin adaletinin bir sonucu olarak denge gerçeğinin kaybolduğu açık bir bozulma sürecindedir." diye konuştu.

Ukrayna savaşına dikkati çeken Ricardes, "Arjantin'in özellikle uluslararası düzenin yeniden inşasıyla ilgili yeni bir pozisyon ve detaylandırmanın olacağı BMGK'de güvenlik sisteminde reform olasılığını değerlendiren müzakerelere katılmaya tamamen istekli olacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Arjantin, BMGK reformu ve üyelerinin genişletilmesinin destekçisi oldu"

Prof. Dr. Julio Burdman da panelin Arjantin'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemiz, geçmişten bu yana BMGK reformu ve üyelerinin genişletilmesinin destekçisi oldu. BM kuruluşundan bu yana kendisini oluşturan devletlerin sayısını büyük ölçüde genişletti ancak güvenlik konseyi özellikle daimi üye sayısı bakımından değişmeden kaldı." dedi.

Burdman, konseyin yetersizliğine dikkati çekerek "Burada zikredilen farklı bir konu, BMGK'deki yöntem reformu. Çünkü konseyin üretmesi gereken ancak yapılmayan bazı şeyler var. İzlediğimiz açılış videosu, uluslararası güvenlik sorunları karşısında harekete geçme konusunda Konsey'in eskidiğini ortaya koydu." ifadelerini kullandı.