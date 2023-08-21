Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 86. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 86. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Rus askeri, Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yerin Türk karasuları değil uluslararası sular olduğu kaydedilen bültende, Şükrü Okan isimli geminin de Türk bayraklı değil Palau bayraklı bir gemi olduğu ifade edildi.

Her bir geminin kayıtlı olduğu devletin yasama, yürütme veya yargı yetkisi altında olduğu anımsatılan bültende, şunlar kaydedildi:

"Geminin kayıtlı olduğu devlet, bayrağını taşıdığı devlettir. Her devlet kendi bayrağını taşıyan gemileri korumak için gerekli tedbirleri alma hakkına sahiptir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."

"Dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz"

Bültende, internet üzerinden paylaşılan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiasının da asılsız olduğu ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen bültende, bu tür dezenformatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

Sosyal medyada yer alan "İskenderun Anıt Alanı'ndaki Türk bayrakları sökülmüş" iddialarının manipülasyon içerdiğine işaret edilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos törenleri için yapılan hazırlıklar sırasında yıpranan bayraklar değiştirilmek için indirilmiştir. İddiaya konu fotoğraf ise yıpranan bayrakların yerine İskenderun Belediye binasından yenilerinin getirilip göndere çekilmesi gibi kısa bir zaman diliminde alınan bir fotoğraftır."

"Erbaş cuma günleri iş ve ders saatlerinde düzenleme yapılmasını istedi"

Bültende ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okulların cuma günü tatil olması gerektiğini söylediğine ilişkin paylaşımların gerçeklik taşımadığı belirtildi.

Bahse konu iddianın aksine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, cuma namazına gitmek isteyen ancak mesai saatleri ve ders saatleri nedeniyle gidemeyen çalışanlar ve öğrenciler için cuma günleri iş ve ders saatlerinde düzenleme yapılmasını, namazını kılmak isteyen vatandaşlara yardımcı olunmasını istediği kaydedilen bültende Erbaş'ın, "Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz olan ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım, imkan hazırlayalım, fırsat verelim. İşverenlerimiz için sesleniyorum, iş yerlerimizdeki mesai saatlerini ve idarecilerimize sesleniyorum, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazı kılmak isteyen öğrencilerimiz, cuma namazı kılmak isteyen işçilerimiz için cuma namazının vaktine göre düzenleyelim." ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Rus uyruklu yabancı bir şahıs ile bir Türk vatandaşı arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Rus uyruklu şahıs 10 kişi ile birlikte Antalyalı gence saldırdı ve 'Siz savaşmak isterseniz biz hazırız, anlaşmak isterseniz de hazırız, burası bizim ülkemiz. Bu kimliği 100 bin dolar verip aldık' dedi." iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bahsi geçen trafik kazasının Atatürk Bulvarı üzerinde 14 Ağustos 2023'te saat 01.20 sıralarında meydana geldiği, Türk vatandaşı A.E. ve Kırgızistan uyruklu K.G. isimli sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapıldığı bildirilen bültende, "Kaza sonrası gerçekleştiği iddia edilen olay ve diyalogların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı araştırma neticesinde, iddiaları paylaşan sosyal medya hesabının sahte içerik üreten bir hesap olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"Yurt dışı görev süresi sona erdi"

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Diyanet, görev için Frankfurt'a gönderdiği Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım'ı, 'Bu Diyanet'i kuran Atatürk'e teşekkür etmeliyiz' dediği için görevden aldı." iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende şunlar kaydedildi:

"Almanya'da Frankfurt Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşesi olarak üç yıl süreyle görevlendirilen ve bu görevine 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayan Sıddık Yıldırım'ın görev süresi, 6 Ağustos 2021 tarihinde sona ermiştir. Akabinde Başkanlık makamı oluruyla kendisinin görev süresi uzatılan Sıddık Yıldırım, 5 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yurt içi görevine dönmüştür. Görüldüğü üzere Sıddık Yıldırım'ın, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ettiği gerekçesiyle ataşelik görevinden alındığı iddiası, tamamen yalandır. Yıldırım, yurt dışı görev süresinin sona ermesinin ardından vaiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevine devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma yönelik iftiralarla ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurmuştur."