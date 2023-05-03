Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 66. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 66. sayısı yayımlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'öldürdük' dediği terör örgütü DEAŞ lideri, daha önce ABD tarafından öldürülmüştü" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddiaya dayanak olarak gösterilen haberler incelendiğinde, ABD operasyonunda öldürüldüğü belirtilen teröristin, DEAŞ'ın Ebu Bekir el-Bağdadi'den sonra gelen sözde lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi olduğunun açıkça görüldüğü aktarılan bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT operasyonuyla örgütün son sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı anımsatıldı. Bültende, terör örgütü DEAŞ'ın, Kasım 2022'de Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin örgütün yeni lideri olduğunu duyurduğu belirtildi.

"Asgari ücretlilerin maaşından vergi alınıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı, vergi dışı bırakılmıştır. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretleri, gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir. 2023 yılında, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışandan yıllık 17 bin 827 lira vergi alınmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Bültende, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a biber gazlı saldırı düzenlendi" iddiasıyla ilgili de "Antalya Emniyet Müdürlüğü, haberlerin asılsız olduğunu ve böyle bir saldırının olmadığını açıklamıştır." ifadeleri kullanıldı.

FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldığına işaret edilen "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın oğlu, alkol alıp keyif yaptı" iddiasını içeren görüntülerin de gerçek dışı olduğu vurgulanan bültende, şu bilgilere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın erkek çocuğu yoktur. İddiaya konu fotoğraflardan soldakinde görülen kişi (nikah esnasında çekilen) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın damadıdır. Elinde bardak tutan şahsın Erbaş ailesi ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmamaktadır. İddiaya konu fotoğraf 2013 yılında da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu olduğu iddiasıyla paylaşılmış, o dönem de Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği tarafından yalanlanmıştır."

Bir televizyon programında geçen, "TÜBİTAK Genel Müdür Yardımcılığına ölü yıkayıcısı olan biri atandı" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, "TÜBİTAK'ın organizasyon şemasında, 'genel müdür' veya 'genel müdür yardımcısı' pozisyonu bulunmamaktadır. Bilimsel atılımlarla Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne büyük katkı sunan TÜBİTAK'ın benzer herhangi bir pozisyonuna 'gassallık mesleğinden gelen biri' atanmamıştır." bilgisi verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili "Pakistan'da ölmüş kadınlara tecavüz edilmesin diye mezarlar kilitleniyor" iddiasının gerçek dışı olduğu aktarılan bültende, "İddiaya konu fotoğrafın, Pakistan'da değil Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da çekildiği tespit edilmiştir. Hindistan medyası, fotoğrafta görülen demir mazgal ve kilidin, aynı mezara birden fazla kişinin defnedilmesini engellemek amacıyla takıldığını bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.