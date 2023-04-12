Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 10-11 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, 10-11 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor", "2016 verilerine göre TÜİK, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını ve 250 bin çocuğa ulaştığını açıklamıştı", "Boğaziçi'nde bir ders iptali daha", "Antik kentte adı dijital kendi beton müze" ve " İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendi" iddialarına yer verildi.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, bahse konu araçların, gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçları olduğu bildirildi.

Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır" yazısının, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının gördüğü lüzuma binaen bulundurulduğu,TCMB'nin Kapalıçarşı'da doğrudan herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmadığı kaydedildi.

"Haberdeki artış hızı ve sayılar uydurmadır"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "2016 verilerine göre TÜİK, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttığını ve 250 bin çocuğa ulaştığını açıklamıştı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, "TÜİK tarafından çocuk istismarı dava sayılarına ilişkin herhangi bir veri yayımlanmamıştır. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Adalet İstatistikleri' incelendiğinde ise açıklanan dava sayısında suç türü ve çocuk başlığında bir ayrımın olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla, haberdeki artış hızı ve sayılar uydurmadır." ifadelerine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında, "Boğaziçi'nde bir ders iptali daha" başlığıyla yer alan haberlerdeki iddiaların da doğru olmadığı belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"Math 102 dersi Boğaziçi Üniversitesi'nde birçok bölümden öğrencinin aldığı çok önemli bir kitle dersidir ve yaz döneminde verilmeye devam edilecektir. Sefa Feza Ersan, Math Bölümü tarafından ders-saat ücretli olarak dışarıdan görevlendirilmesi için Rektörlük makamına talebi iletilmiş, kadrosu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bulunan bir öğretim elemanıdır. Boğaziçi Üniversitesi, Math 102 dersinin, bu yaz döneminde üniversitenin tam zamanlı bir öğretim üyesi tarafından verilmesine karar vermiş ve bölüm başkanlığı bilgilendirilmiştir. Öğrenciler yaz döneminde yine bu dersi üniversitenin kendi hocalarından almaya devam edeceklerdir."

"Hierapolis Dijital Deneyim Müzesi, betonarme değil taşınabilir bir ünite niteliği taşıyor"

Bazı basın yayın organlarında, "Antik kentte adı dijital kendi beton müze" başlığıyla yer alan haberlerin de gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, Hierapolis Dijital Deneyim Müzesi'nin, temel kazısı gerektirmeyen çelik konstrüksiyon niteliğinde bir yapı olduğu, Hierapolis Ören Yeri'nde bu yapı için hiçbir kazı ya da mekanik altyapı çalışması yapılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Müzenin, betonarme bir yapı değil demonte edilebilir ve taşınabilir bir ünite niteliği taşıdığı belirtilen bültende, "Proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 3 Mayıs 2006 tarih ve 714 sayılı kararına uygun şekilde tasarlanmış, Hierapolis Kazı Başkanı Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro tarafından uygunluk görüşü alınmış, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Ağustos 2022 tarih ve 14095 sayılı kararı ile de yapımı uygun bulunmuştur." ifadeleri yer aldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, " İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı düzenlendi" iddiasının da doğru olmadığı bildirilerek, İzmir'in Konak ilçesindeki CHP Seçim Bürosuna 11 Nisan saat 07.53 sularında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen bir şahsın taş attığı ve güvenlik güçlerinin, ihbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı, madde bağımlısı şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.