Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Abdullah Kayapınar'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünya şampiyonu milli para halterci Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünya şampiyonu milli para halterci Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya sahnesinde bir kez daha gururlandık. Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Abdullah Kayapınar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
