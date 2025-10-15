Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanından Abdullah Kayapınar'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünya şampiyonu olan milli para halterci Abdullah Kayapınar'ı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya sahnesinde bir kez daha gururlandık. Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda 179 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Abdullah Kayapınar'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."