Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı LGS Öğrencilerine Başarı Diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yarın LGS'ye girecek olan öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı mesajı gönderdi ve onlara hazırlık süreçlerinin meyvelerini toplamalarını diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Uzun bir hazırlık sürecinin ardından, heyecanla beklenen gün geldi. Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza gönülden başarılar diliyorum. Her biri azimle, sabırla bugüne hazırlandı. Şimdi o emeğin meyvesini toplama vakti. Tüm öğrencilerimize berrak bir zihin, güçlü bir motivasyon ve gönüllerince bir sonuç diliyorum."
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel