Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mete Gazoz'u tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mete Gazoz'un klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazandığını belirterek, başarılarının devamını diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde milli sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı. Bu şampiyonlukla bizleri gururlandıran Mete Gazoz'u kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.