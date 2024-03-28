Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Gazeteci Tolga Gül'e Rahmet Dileği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin- Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Artvin'de haber takibinden dönerken meydana gelen trafik kazasında vefat eden Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavisi süren TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni ediyorum."