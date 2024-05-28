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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyorum. Kardeş ülke Azerbaycan ile sarsılmaz kardeşliğimiz sonsuza kadar sürecek, her platformdaki birlik ve beraberliğimiz bölgede barış ve istikrarı güçlendirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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