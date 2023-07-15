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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için video paylaştı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kimse bu millete esareti getiremeyecek. Meydanları birer direniş alanına çevirip, 15 Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun.' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' marşına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bu millete esareti getiremeyecek. Meydanları birer direniş alanına çevirip, 15 Temmuz darbe, işgal girişimini yerle bir edip sarsılmaz bir iman ve inançla teröristleri tek tek teslim alanlara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" marşına yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Fahrettin Altun Güncel Haberler

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