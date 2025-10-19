Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Toprak Razgatlıoğlu'nu Kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Toprak Razgatlıoğlu bir kez daha azmin, inancın ve başarının adı oldu. 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon olarak 3. kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Bu başarıyı elde ederek bizleri gururlandıran milli motosikletçimize yeni zaferler diliyorum."