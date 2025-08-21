Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Kamu Başdenetçisi Akarca ile Görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve heyeti ile bir araya gelerek iletişim çalışmalarını güçlendirecek değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyetle görüştü.

Duran, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Türkiye Kamu Başdenetçisi Akarca'ya ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iletişim çalışmalarımızı güçlendirecek değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda etkin iletişim anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

