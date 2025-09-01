Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yeni Adli Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek adalet teşkilatına sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."

