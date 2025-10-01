Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan yeni yasama yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılında da milletin beklentilerini karşılayacak ve tarihi gelişmelere yön verecek önemli kararlar alacağını belirterek, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğin inşasında ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılmasında Gazi Meclis'in üstleneceği role işaret eden Cumhurbaşkanımız, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahı olarak yeni yasama yılında da milletimizin beklentilerini karşılayacak, tarihi gelişmelere yön verecek önemli kararlar alacaktır. Yeni yasama yılının Gazi Meclisimiz, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
