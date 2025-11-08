Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yangın Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."