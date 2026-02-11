Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, TBMM'de yaşanan arbedeye tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi, demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"CHP grubunun, Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etmesini engellemeye yönelik girişimi, demokratik teamüllerle bağdaşmayan, devlet ciddiyetinden yoksun bir saygısızlıktır. Bu sorumluluktan uzak yaklaşımı kınıyorum. Gazi Meclisimizin vakarını ve demokratik ortamını korumak tüm siyasi partilerimizin görevidir. Meşru süreçleri sabote etmeye çalışmak siyasi rekabet değil, demokrasimize saldırıdır. Hiçbir girişim, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarını gölgelememelidir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
