Burhanettin Duran: "Nusaybin-Kamışlı Sınır Hattında, Bayrağımıza Yapılan Hain Saldırı, Açık Bir Provokasyondur, Derhal Soruşturma Başlatılmıştır"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmanın derhal başlatıldığını duyurdu. Duran, saldırıyı provokasyon olarak nitelendirerek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gereken işlemlerin yapılacağını vurguladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin ve Kamışlı sınır bölgesinde yaşanan olayların ardından derhal soruşturma başlatıldığını belirterek, "Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran'ın paylaşımı şöyle:

"Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur. Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir. Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

