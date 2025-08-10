Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Sındırgı'daki Deprem için Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve dezenformasyona karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Duran, sosyal medya hesabından, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulundu.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Duran, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları teyakkuzda olup gerekli çalışmaları yürütmektedir. Dezenformasyon içeren teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulması, bu süreçte resmi makamlarca yapılan açıklama ve bildirimlere riayet edilmesi gerekliliğini tüm medya camiamıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatırız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
