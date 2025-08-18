Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Prof. Dr. Mete Tunçay'a Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tanınmış siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı diledi. Duran, Tunçay'ın akademik çalışmalarına dikkat çekerek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyaset bilimi ve tarih alanında akademik çalışmalarıyla tanınan siyaset bilimci, yazar ve tarih profesörü Prof. Dr. Mete Tunçay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
