Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Milli Takımlara Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol, A Milli Kadın Voleybol ve A Milli Futbol Takımları'nı başarılarından dolayı tebrik etti. Duran, yapılan paylaşımlarda takımların başarılarının umut verici olduğunu vurguladı ve final dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önce 12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası son 16 başarısı, sonra Filenin Sultanları'ndan Dünya Şampiyonası yarı final başarısı, şimdi de Dünya Kupası Elemeleri'nde Bizim Çocuklar'dan hepimizi gururlandıran iyi bir başlangıç. Sonu final olsun, finalin adı Türkiye olsun. Tebrikler Bizim Çocuklar."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.