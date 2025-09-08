Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'de şehit olan polisler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen alçak saldırıyı telin ediyorum. Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi yakalanmış, adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, tüm yönleriyle kapsamlı ve büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aziz milletimizin başı sağ olsun."