Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Gülden Özel için Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, spiker Gülden Özel için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ahirete irtihal eden TRT'nin duayen spikerlerinden Sayın Gülden Özel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."