Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Gülden Özel için Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Duran, Özel'in ailesine ve medya camiasına başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ahirete irtihal eden TRT'nin duayen spikerlerinden Sayın Gülden Özel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
