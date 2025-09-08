Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Burhanettin Duran, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na girerken öğrenciler, öğretmenler ve velilere başarı, sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlarken tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlarken tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Göz aydınlığımız ve geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza en içten sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının ülkemiz ve eğitim camiamız için hayırlı olması dileğiyle, eğitim yolunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."